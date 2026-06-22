Минниханов обсудил с главой Росздравнадзора лекарственное обеспечение

Встреча состоялась в Доме правительства республики. Фото: rais.tatarstan.ru

В понедельник, 22 июня, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Они обсудили вопросы взаимодействия, в том числе в области льготного лекарственного обеспечения граждан.

Также во время беседы речь зашла и о реализации в республике национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые, в том числе, направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи, поддержку семей с детьми.

После встречи с Миннихановым Алла Самойлова примет участие во всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий «NOVAMED-2026», который в эти дни принимает Казань.

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