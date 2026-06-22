В Татарстане 22 июня 2026 объявили режим «Ракетная опасность», воют сирены

Находящимся на улице людям в таком случае нужно найти укрытие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В этот понедельник, 22 июня, в 12.09 жителей Татарстана МЧС через свое мобильное приложение предупредило о введении на территории республики режима «Ракетная опасность». Сразу после этого в городах завыли сирены.

Для аэропортов Казани и Нижнекамска, а также аэродрома в Бугульме был в связи с этим объявлен режим «Ковер» с радиусом в 150 километров. Прием и отправка самолетов в целях безопасности временно приостановлены.

Напомним, при действии режима «Ракетная опасность» необходимо принять меры безопасности. А именно покинуть улицу и найти укрытие. Это должно быть помещение без окон в капитальном здании, желательно под землей. В квартире убежищем могут служить комнаты с несущими стенами - ванная, коридор и кладовая. Также в качестве укрытия подойдут подземные пешеходные переходы и подземные парковки.

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