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НовостиОбщество22 июня 2026 8:56

В Менделеевске на трассе «Гонки Героев» установили вертолет

Он, как и другая отслужившая свое техника станут элементами полосы препятствий
Олег ЛУГОВОЙ
На некогда винтокрылой машине пройдет этап «Дотянуться до небес». Фото: vk.com/id147047882

На некогда винтокрылой машине пройдет этап «Дотянуться до небес». Фото: vk.com/id147047882

На трассу спортивного фестиваля «Гонка Героев» в Менделеевском районе привезли необычный реквизит. Речь идет о списанном вертолете и старом вагоне трамвая. Впереди - доставка локомотива и автобуса. Вся техника станет частью полосы препятствий.

В этом году фестиваль пройдет 25 июля под концепцией «От рассвета до заката», по мотивам одноименного фильма. Как рассказал в своих соцсетях глава Менделеевского района Роберт Искандаров, на вертолете участники будут проходить этап «Дотянуться до небес», а на станции с локомотивом — «Мексиканский экспресс».

После гонки всю технику распишут художники. Таким образом она превратится в арт-объекты, которые украсят территорию.

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