В Казани на общегородском выпускном выступят Beku, Defne и DJ Сулейман

Планируется, что в празднике примут участие более 8 тысяч уже бывших школьников. Фото: Алина НИЗАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Общегородской выпускной для уже вчерашних школьников 25 июня (четверг) в столице Татарстана пройдет на площадке у Центра семьи «Казан». Как сообщил на совещании в исполкоме председатель городского комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков, планируется, что в празднике примут участие более 8 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Это ученики 200 образовательных учреждений Казани.

Пришедших ожидает концерт, на котором выступят Beku, Defne, rebless, Kamilluna, DJ Сулейман, Игнат Изотов, ВАНФИ, группы «Дышать», «Дожди июля» и ЙОЛО. Единственное, что пока публично не объявили, так это имя хедлайнера. Он должен быть известен уже к вечеру этого понедельник. Из основного – это то, что сама торжественная часть общегородского выпускного начнется с видеопролога в 16.00.

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