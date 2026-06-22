В исполкоме Казани назвали компании с самыми большими долгами по зарплате

Руководство данных фирм не выплатили своим работникам 45,6 миллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На аппаратном совещании в исполкоме столицы Татарстана представили рейтинг компаний-задолжников по заработной плате. Лидером проблемного списка стало ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. По данным председателя комитета экономического развития города Гузель Мингазовой, строительное объединение задолжало 73 сотрудникам ни много ни мало 24 миллиона рублей.

Далее идет АО СК «Татфлот», которое все еще обязано перечислить 44 своим работникам 17 миллионов рублей зарплаты. После в списке стоит ООО «Казаньстройпром». Там 15 сотрудникам до сих пор не заплатили 1,5 миллиона рублей.

Всего в оглашенном на совещании в исполкоме Казани списке значится 11 компаний с общей суммой долгов по зарплате на 45,6 миллиона рублей. Среди них также «Спецстройсервис» (984 тысячи рублей), «Силикон» (672,6 тысячи).

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