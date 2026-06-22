«Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру для саммита Россия – АСЕАН в Казани

«Ростелеком» предоставил услуги связи организаторам Международного саммита Россия – АСЕАН – 2026. Мероприятие проходило в столице Татарстана с 17 по 19 июня, в нем приняли участие лидеры 11 государств Юго-Восточной Азии.

Специалисты «Ростелекома» обеспечили защищенными каналами связи главные площадки саммита — выставочный центр «Казань Экспо», театр имени Галиасгара Камала, ИТ-парк имени Башира Рамеева и ЦУМ. К интернету также были подключены аэропорт «Казань», Казанская ратуша и девять гостиничных комплексов. Доступ к стабильной и надежной связи получили организаторы мероприятий, члены официальных делегаций, СМИ, технические специалисты, сотрудники правоохранительных органов и обслуживающий персонал.

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«По запросам клиентов мы организуем каналы связи любой конфигурации и сложности. Основная часть площадок саммита расположена в самом центре Казани, где плотная застройка и перегруженное коммуникациями подземное пространство. Тем не менее наши специалисты успели выполнить все монтажные работы до перекрытия дорог в связи с ремонтом и благоустройством улиц города. На особо важных участках мы усилили защиту от киберугроз и расширили сеть Wi-Fi».

Ранко Тепавчевич, генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан»:

«В период саммита в Центре уникального мастерства было проведено множество деловых встреч и культурных программ для гостей, работала выставка “Сделано в Татарстане”. Посетители могли попробовать блюда татарской кухни в наших кафе или приобрести сувениры на память с помощью электронных сервисов, которые напрямую зависят от стабильной связи».

АСЕАН (от англ. Association of Southeast Asian Nations) — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. В организацию входят 11 государств: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор.

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