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НовостиОбщество22 июня 2026 7:40

В Нижнекамске назначили новых руководителей по ЖКХ и молодежной политике

О кадровых перестановках официально было объявлено на заседании в местном исполкоме
Олег ЛУГОВОЙ
Как было объявлено, все назначенцы имеют приличный опыт работы.

Как было объявлено, все назначенцы имеют приличный опыт работы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этот понедельник, 22 июня, глава Нижнекамского района и Нижнекамска Радмир Беляев на своем еженедельном совещании официально объявил о кадровых перестановках. Так, новым заместителем руководителя исполкома по вопросам ЖКХ назначен Виктор Бельский. Он является уроженцем Нижнекамска, ранее работал в сфере строительства и контроля развития территорий. На этом посту он сменил Максима Парамонова, который курировал ЖКХ с 2023 года.

Также стало известно о назначении нового начальника управления по делам молодежи. Им стала Алсу Мамадалиева, имеющая опыт работы в Минмолодежи Татарстана. Предыдущий руководитель Фарит Шаяхметов покинул свой пост в начале июня.

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