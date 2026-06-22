Татарстан вошел в топ-9 регионов России с высоким уровнем доходов населения

Доля бедных в республике снизилась на 0,4 процентного пункта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рост реальных доходов населения страны за прошлый год замедлился до 7,7% (в 2024-м - 9,9%). Вместе с этим уровень бедности снизился с 7,1 до 6,7%. Это следует из рейтинга регионов составленного РИА «Новости» по данным Росстата.

Татарстан занял 9-е место среди всех субъектов. Доля жителей республики за чертой бедности составила 3,3%, снизившись на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим периодом.

Лидеры рейтинга — северные регионы. Ненецкий автономный округ на первом месте с показателем 3,99, Ямало-Ненецкий — на втором (3,98). Это стало возможным за счет высоких зарплат в нефтегазовой сфере в данных регионах.

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