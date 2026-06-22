В Казани прошла акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби

Люди пронесли с собой горящие лампады от Вечного огня в парке Горького до Вечного огня в парке Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 22 июня в Казани прошла патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Горожане с зажженными лампадами прошли от Вечного огня в парке Горького до Вечного огня в парке Победы. Там они возложили пронесенные в руках лампады и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Затем прошла международная акция «Огненные картины войны». Участники «Молодой гвардии» вместе с жителями Казани выложили из 40 тысяч горящих свечей портрет майора Петра Гаврилова — героя обороны Брестской крепости, уроженца Казанской губернии.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.

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