Движение транспорта по Сибирскому тракту в Казани перекроют на целые сутки

Причина этого неудобства в работах по прокладке нового водопровода. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В эту среду, 24 июня, автомобилистов будет ждать неприятный сюрприз в Советском районе. Там будет полностью ограничено движение транспорта по Сибирскому переулку около дома №26, причем в двух направлениях сразу, предупредили водителей в Комитете внешнего благоустройства.

Причина — прокладка трасс водопровода для подключения жилого дома к централизованным сетям водоснабжения. Речь идет о доме №30 в садоводческом товариществе «Защита природы».

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда и учитывать ограничение при планировании поездок 24 июня. Движение по данному участку возобновят спустя сутки.

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