Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Казани 22 июня 2026

Например, время прибытия самолетов из Москвы сместилось до 3 часов. Фото: Алина НИЗАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в понедельник, 22 июня, онлайн-табло аэропорта Казани фиксирует массовые задержки. С изменением расписания выполняются 21 рейс, а два самолета были вообще отменены (из Антальи и в Калугу). Задержки коснулись как вылетов, так и прибытий.

Так, 10 самолетов из столицы Татарстана вылетят позже намеченного по следующим направлениям: в Краснодар, Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Сургут и Анталью. Задерживается и прибытие 11 самолетов из Москвы, Краснодара, Сочи, Саратова, Горно-Алтайска, Шарм-Эль-Шейха и Антальи. Самые длительные задержки - на прилете утренних рейсов из Москвы (до трёх часов) и Горно-Алтайска (почти 3,5 часа).

Согласно данным Росавиации, утром 22 июня из-за угрозы атаки БПЛА в течении нескольких часов вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах московского авиаузла из-за угрозы БПЛА.

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