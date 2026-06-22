Казанцы тратят на дополнительное образование в среднем 63 тысячи рублей в год

61 процент опрошенных занимаются самообразованием «для души». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Казани в среднем направляют на дополнительное образование около 63 тысяч рублей в год. К такому выводу пришли аналитики Авито Услуг. Шесть из десяти горожан продолжают учиться после школы, колледжа или вуза. Самые популярные направления — философия и психология, спорт и здоровье, а также финансы.

61 процент опрошенных занимаются самообразованием «для души» — ради удовольствия и саморазвития. Среди россиян старше 65 лет этот показатель достигает 76 процентов. Почти половина респондентов получают знания для карьерного роста, 30 процентов — чтобы быть в курсе трендов, 19 процентов — для смены профессии, 16 процентов — ради общения, 12 процентов называют обучение привычкой.

Руководитель категории «Обучение» Игорь Санников отметил, что непрерывное образование становится новой нормой. По данным ВЦИОМ, 68 процентов россиян считают периодическое получение дополнительных знаний необходимым. За год спрос на образовательные услуги вырос на 10,4 процента.

Самым популярным источником знаний стало чтение книг, статей и просмотр видео — к ним прибегают почти 70 процентов участников. Более половины опрошенных посещают онлайн- или офлайн-курсы, берут индивидуальные уроки. Четверть выбирают мастер-классы. В топ-5 направлений вошли философия и психология (29 процентов), спорт и здоровье (28), финансы (27), творчество (27), IT и цифровые навыки (26). Женщины чаще выбирают творчество (32 процента против 16 у мужчин), мужчины — IT и программирование (каждый третий).

Инвестируют в образование 8 из 10 опрошенных. Больше всех тратят россияне 18–24 лет — до 85 тысяч рублей в год.

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