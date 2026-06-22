Министр труда Татарстана награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Зарипова награждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Глава Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что высокую награду министру вручили за достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю безупречную работу на благо республики и страны.

Ранее глава Минтруда Эльмира Зарипова рассказала, где в Татарстане живут долгожители. В республике есть 334 человека, которым удалось перешагнуть столетний рубеж.

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