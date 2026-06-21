Четверть компаний Казани не отпускает сотрудников после их выхода на пенсию

Наибольшую ценность для местного бизнеса представляют опытные квалифицированные рабочие, инженеры, водители, врачи и специалисты по продажам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Татарстана каждый четвертый работодатель предпринимает активные шаги для сохранения в штате работников, достигших пожилого возраста. Еще 35% казанских компаний готовы оценивать возраст соискателей наравне с молодежью, а 38% охотно берут их на специфические вакансии. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

При этом более четверти бизнесменов категорически отказываются рассматривать резюме кандидатов пенсионного возраста, отдавая предпочтение молодым кадрам.

Наибольшую ценность для местного бизнеса представляют опытные квалифицированные рабочие, инженеры, водители, врачи и специалисты по продажам. Также компании не прочь нанять бывших педагогов, бухгалтеров, кладовщиков и поваров. Эксперты рынка труда связывают подобную лояльность к возрастным сотрудникам с острым кадровым голодом и тотальным дефицитом квалифицированных специалистов, которых становится все сложнее найти среди молодежи.

Заботу о своих возрастных сотрудниках демонстрирует каждая пятая казанская компания, внедрившая корпоративные пенсионные программы. Такие предприятия балуют ветеранов труда праздничными подарками, санаторными путевками и единовременными выплатами при уходе на заслуженный отдых.

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