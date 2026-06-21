В Челнах мужчина отобрал телефон у подростка в парке и угрожал отрезать ухо

Суд приговорил нападавшего к одному году колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Набережных Челнах вынесли приговор мужчине, который 25 марта прошлого года напал на подростка в парке «Гренада». Злоумышленник схватил ребёнка за ухо и пригрозил: либо тот отдаёт телефон, либо он отрезает ему ухо. Испуганный мальчик выполнил требование. Ущерб составил 10,5 тысячи рублей.

Подсудимый признал вину, возместил ущерб и извинился перед потерпевшим. Суд приговорил его к одному году колонии общего режима.

В деле фигурировал ещё один человек — он находился с нападавшим в момент преступления. Однако суд установил, что он не осознавал своих действий из-за болезненного состояния. Тем не менее преступление квалифицировали как разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору.

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