Норматив стоимости жилья в сельских территориях Татарстана вырастет на 5%

В 2027 году показатель для расчёта социальных выплат составит 37,6 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане планируют повысить нормативную стоимость одного квадратного метра жилья на сельских территориях. В 2027 году показатель для расчёта социальных выплат составит 37,6 тысячи рублей. В 2026-м он установлен на уровне 35,8 тысячи. Рост — около пяти процентов. Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Одновременно увеличится норматив для расчёта субсидий муниципальным районам на строительство и приобретение жилья по договорам найма — с 70,98 до 74,53 тысячи рублей за квадратный метр.

В пояснительной записке указано, что при расчёте показателей на 2027 год использован прогнозный индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал — 105 процентов, установленный Минэкономразвития России.

Для сравнения: в 2023 году показатель составлял 30,2 тысячи рублей, в 2024-м — 31,8 тысячи, в 2026-м — 35,8 тысячи.

Выплаты производятся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На них могут претендовать россияне, проживающие и работающие в сельской местности, в том числе молодые семьи и специалисты.

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