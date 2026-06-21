Из Казани могут запустить прямые рейсы в Нью-Дели и Гоа

Гоа остаётся одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Казани обсуждается возможность открытия прямых авиарейсов в два индийских направления — Нью-Дели и Гоа. Об этом в своём канале в мессенджере МАКС сообщил корреспондент «Татар-информа» Арсений Каримов со ссылкой на генерального консула Индии в Казани Джейсундхара Д.

Дипломат заявил, что Индия была бы рада прямому авиасообщению с Казанью. Вопрос уже обсуждался с Госкомитетом по туризму Татарстана, и работа в этом направлении продолжается. Генконсул отметил, что Гоа остаётся одним из самых популярных туристических направлений среди россиян.

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