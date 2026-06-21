Житель Бугульмы запер газовиков в квартире после отключения водонагревателя

В Бугульме при плановом техобслуживании специалисты обнаружили неисправность водонагревателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За последние дни в Татарстане произошло сразу несколько инцидентов, связанных с газовым оборудованием. В Бугульме, Нурлате и Казани сотрудники газовых служб выявили серьёзные нарушения, а в одном случае столкнулись с агрессией жильца.

В Бугульме на улице Сайдашева при плановом техобслуживании специалисты обнаружили неисправность водонагревателя, представляющую угрозу безопасности, и отключили его. В ответ арендатор квартиры запер дверь и отказался выпускать газовиков. Потребовалось вмешательство полиции. Действия жильца могут квалифицировать как незаконное лишение свободы (статья 127 УК РФ).

В Нурлате на улице Гагарина в десяти квартирах дома №8 выявили грубое нарушение: дымоходы подключены к вентиляционным каналам. Это может привести к отравлению угарным газом. Жители этих квартир не смогут пользоваться горячей водой до устранения нарушений.

В Казани, в Военном городке-2 (дом №110), обнаружена утечка газа. Газоснабжение приостановлено в десяти квартирах по стояку до выяснения причин.

Государственная жилищная инспекция Татарстана проводит проверку по всем инцидентам и напоминает о важности соблюдения правил эксплуатации газового оборудования.

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