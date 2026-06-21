Татарстанцы атакуют вторичный рынок: спрос на авто с пробегом вырос на 16%

Жители Татарстана все чаще отдают предпочтение автомобилям с пробегом Фото: Мария Ворнакова.

В Татарстане в текущем году наблюдается заметное оживление на вторичном рынке легковых автомобилей. По итогам первых пяти месяцев спрос покупателей к объявлениям о продаже машин с пробегом вырос на 16 процентов. Эта ситуация закономерно отразилась на ценниках. Средняя стоимость подержанного автомобиля увеличилась на 11 процентов, приблизившись к отметке в 1,48 миллиона рублей. Об этом сообщает портал auto.ru.

Безоговорочными лидерами зрительских симпатий остаются Lada Granta, Priora, Kalina, ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris. При этом эксперты отмечают постепенную экспансию азиатских производителей. Доля китайских брендов среди автомобилей не старше 15 лет за полгода увеличилась с шести до восьми процентов, формируя устойчивый вторичный рынок для этих марок.

Наибольшую активность покупатели проявляют в среднем ценовом диапазоне. Лоты стоимостью от 800 тысяч до трех миллионов рублей аккумулируют львиную долю внимания – на этот сегмент приходится 38 процентов всех просмотров.

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