У жительницы Бавлов изъяли собаку после двух нападений на детей

Владелица не приняла мер безопасности, хотя знала о склонности питомца к агрессии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

У жительницы Бавлов изъяли собаку породы хаски после того, как животное дважды напало на детей. По ходатайству прокуратуры суд поместил питомца в приют. Также надзорное ведомство подало иски о взыскании с владелицы компенсации морального вреда в пользу пострадавших девочек.

Первое нападение произошло 29 мая 2026 года: хаски укусила девочку 2016 года рождения, причинив рану лобной области головы. 31 мая владелица вновь допустила нахождение животного в общественном месте, и собака напала на другую девочку — 2014 года рождения, укусив её за правую руку.

В ходе проверки прокуратура установила, что собака содержалась с нарушениями: она находилась на привязи, длина которой позволяла ей выходить на пешеходную часть. Владелица не приняла мер безопасности, хотя знала о склонности питомца к агрессии.

Материалы направлены в полицию и Главное управление ветеринарии для привлечения виновной к административной ответственности. Также у женщины изъяты очки со встроенными видеокамерами — их проверят на наличие признаков спецсредств для негласного получения информации.

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