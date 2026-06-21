Вечером 21 июня в Казанском Кремле покажут световое шоу ко Дню памяти и скорби

Спасская башня Казанского Кремля превратится вечером в огромный мультимедийный экран Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 21 июня, в канун Дня памяти и скорби, в Казани пройдет масштабное световое шоу под названием «Свет Победы». С 21:00 до 23:00 историческая Спасская башня Казанского кремля превратится в гигантский мультимедийный экран. Вход на смотровую площадку перед главной башней кремля будет абсолютно свободным для всех желающих прикоснуться к истории. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Масштабные видеопроекции на древние стены перенесут зрителей в суровые годы Великой Отечественной войны, рассказав о беспримерном героизме советского народа и огромном вкладе татарстанцев в общую Победу. Организаторы отмечают, что использование современных световых инсталляций и цифровых технологий является наиболее созвучным времени способом сохранения исторической памяти и передачи правды о подвиге предков подрастающему поколению.

Параллельно с казанским шоу аналогичные патриотические световые инсталляции будут транслироваться на знаковых архитектурных объектах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска.

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