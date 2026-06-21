Житель Татарстана разбил лицо подростку из-за шутки в подъезде

В МВД по РТ по этому факту проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пестречинском районе Татарстана полиция проводит проверку после конфликта между взрослым мужчиной и 14-летним подростком. Об инциденте сообщили в соцсетях.

По словам матери пострадавшего, её сын вышел гулять с собакой и присел завязать шнурки в подъезде. В этот момент к нему подбежал 7-летний мальчик и в шутку сдёрнул штаны. Подросток ответил тем же — ребята разошлись без ссоры.

Однако отец младшего мальчика подкараулил подростка у подъезда, ударил его по лицу и начал угрожать его матери. В МВД по РТ по этому факту проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.