В Татарстане восстанавливают уникальный деревянный храм 19 века

Церковь великомученицы Параскевы Иконийской была возведена в 1896 году. Фото: официальный сайт митрополии Татарстана

В селе Русское Ходяшево Пестречинского района Татарстана волонтеры провели уникальную операцию по спасению деревянной церкви Параскевы Пятницы, возведенной в 1896 году. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Из-за критического крена четвертого яруса колокольни специалисты приняли решение не сносить, а аккуратно демонтировать эту восьмитонную конструкцию с 17-метровой высоты. К сложнейшей работе привлекли промышленного альпиниста из Санкт-Петербурга, который с помощью специального металлического каркаса и подъемника отделил бревна от основного здания. Снятый ярус теперь изучат реставраторы, чтобы заменить сгнившие элементы и собрать его заново, а заодно исследовать технологии зодчих позапрошлого века.

История храма, некогда бывшего центром притяжения для 220 крестьянских семей, чуть не прервалась в советские годы. После закрытия в 1941 году здание десятилетиями пустовало, теряя купола и стены.

Возрождение святыни началось в 2024 году благодаря энтузиастам из проектов «Куда ведут ручьи» и «Общее дело». Добровольцы не только установили временную кровлю и укрепили несущие конструкции, но и вернули храму статус действующего.

Масштабные реставрационные работы вызвали живой отклик у потомков тех самых прихожан, чьи предки когда-то собирали средства на постройку теплого однопрестольного храма. Местные жители, многие из которых возвращаются в родовые гнезда только на лето, с радостью наблюдают за преображением родной святыни.

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