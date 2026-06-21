В Татарстане начали собирать просроченные лекарства на утилизацию

Таблетки, капсулы, мази и сборы принимают для дальнейшей утилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В трёх городах Татарстана — Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске — начали работать пункты сбора просроченных лекарств. Проект «Безопасные лекарства» реализует самарская АНО «ЭКИТ» при поддержке Фонда президентских грантов.

Таблетки, капсулы, мази и сборы принимают для дальнейшей утилизации. Шприцы, катетеры, бинты, маски, градусники и ртутные лампы не принимаются.

Пункты приёма расположены:

В Казани — в администрациях Советского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, в Общественной палате, Минмолодёжи, ТЦ «МЕГА», Институте органической химии.

В Набережных Челнах — в благотворительном фонде «МедЦентр».

В Нижнекамске — в политехническом колледже и «Метро».

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