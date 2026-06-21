В Татарстане начали собирать просроченные лекарства на утилизацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В трёх городах Татарстана — Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске — начали работать пункты сбора просроченных лекарств. Проект «Безопасные лекарства» реализует самарская АНО «ЭКИТ» при поддержке Фонда президентских грантов.
Таблетки, капсулы, мази и сборы принимают для дальнейшей утилизации. Шприцы, катетеры, бинты, маски, градусники и ртутные лампы не принимаются.
Пункты приёма расположены:
В Казани — в администрациях Советского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, в Общественной палате, Минмолодёжи, ТЦ «МЕГА», Институте органической химии.
В Набережных Челнах — в благотворительном фонде «МедЦентр».
В Нижнекамске — в политехническом колледже и «Метро».
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