На стенах Казанского Кремля запустят 480-метровую бегущую строку

Дополнительно впервые организуют видеомэппинг на мечети Кул Шариф. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с 14 по 16 мая в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» в столице Татарстана поставят мультимедийный рекорд. На стенах Казанского Кремля — от Безымянной до Спасской башни — появится светящаяся новостная бегущая строка длиной 480 метров. На ней будут сообщать текстовыми сообщениями о значимых событиях форума, а также комментарии экспертов. Достижение планируют зафиксировать в Книге рекордов России.

Дополнительно жителей и гостей города в Казанском Кремле впервые ждет видеомэппинг на мечети Кул Шариф. Проекционное шоу объединит визуальные образы, вдохновленные национальной культурой и историческим наследием Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.