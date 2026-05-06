В «Юрьевской пещере» стартовали научные исследования

Первые полученные данные подтверждают стратегическую значимость проекта.

Комплексные научные работы начались на особо охраняемой природной территории «Юрьевская пещера» в Камском Устье. Первые исследования там провели сотрудники Уральского государственного горного университета. Они осмотрели саму пещеру и прилегающие к ней гипсовые штольни, а затем сформировали рекомендации и план дальнейших действий.

Высокая популярность этого места среди туристов увеличивает антропогенную нагрузку на хрупкую экосистему. Чтобы развитие туризма было безопасным и для людей, и для природы, и потребовалось полноценное научное обследование. На основе рекомендаций ученых планируют рассчитать туристические маршруты и вести контроль за посещаемостью объекта, сообщили в Минземимущества Татарстана.

