В Нижнекамске передали награды 40 семьям погибших в СВО военнослужащих

Вручении прошло в преддверии Дня Победы. Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района

Глава Нижнекамского района и Нижнекамска Радмир Беляев в местном ЗАГСе вручил государственные награды родственникам бойцов, павших при исполнении своего воинского долга в зоне проведения СВО.

«Никакие слова не могут заглушить боль утраты. Хочу, чтобы вы знали, мы рядом с вами, - сказал Беляев. - Важно, чтобы каждая семья знала: подвиг их родных не забыт. Это наши герои, наша гордость и наша память».

За два дня 40 семьям передали 24 ордена Мужества и 20 медалей — Суворова, Жукова, «За храбрость», «За освобождение Новгородского», «За отвагу» и «За воинскую доблесть», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.