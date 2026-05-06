НовостиПроисшествия6 мая 2026 12:54

Семьям погибших при атаке БПЛА на Чебоксары выплатят по 1,5 миллиона рублей

Пострадавшим, которые выжили, но получили травмы, выплатят от 313 до 627 тысяч рублей.
Максим ДМИТРИЧЕНКО
В результате атаки ВСУ на Чебоксары погибли два человека.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Власти Чувашии утвердили размеры компенсаций для жертв массированной атаки беспилотников, произошедшей 5 мая. Как сообщили в пресс-службе главы республики, родственники двух погибших получат по 1,5 миллиона рублей.

Пострадавшим, которые выжили, но получили травмы, выплатят от 313 до 627 тысяч рублей — точная сумма зависит от тяжести нанесённого вреда здоровью. Кроме того, всем пострадавшим от атаки положена единовременная помощь в размере 15 675 рублей на человека. Также предусмотрены компенсации за утраченное имущество: за частичную потерю вещей и повреждение жилья — 78 375 рублей, за полную утрату имущества — 156 750 рублей на человека.

Напомним, Вооружённые силы Украины атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая и ранним утром. Обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома. В городе временно останавливали общественный транспорт, школьников переводили на дистанционное обучение. Глава Чувашии Олег Николаев назвал произошедшее «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной атакой». В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным Минздрава региона, в больницах остаются 11 человек, трое из них — в тяжёлом состоянии. Всего же в результате атаки пострадали 37 человек, двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

