В Чувашии изменили формат празднования Дня Победы после трагедии 5 мая

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Глава республики Олег Николаев принял решение скорректировать программу празднования 9 Мая в связи с недавней массированной атакой беспилотников и гибелью мирных жителей. Об этом он сообщил на оперативном совещании, отметив, что видит обращения людей в социальных сетях.

По словам Николаева, День Победы остаётся священным праздником, который в Чувашии отметят достойно, но без масштабных и шумных торжеств. Все основные акции — уроки мужества с участием ветеранов и участников специальной военной операции, возложение цветов, акция «Свеча Победы» — обязательно состоятся. Парады дошкольников и юнармейцев пройдут на территориях школ и детских садов, без массового скопления людей. Акцент будет сделан на память, солидарность и единство, а не на развлекательные форматы.

«Мы гордимся подвигом предков и берём на себя полную ответственность за помощь каждому пострадавшему сегодня», — подчеркнул глава региона. Он поблагодарил спасателей, медиков, строителей и волонтёров за самоотверженную работу, а жителей — за то, что произошедшее не сломило их, а только сильнее сплотило.

Николаев выразил уверенность, что Чувашия встретит День Победы как день гордой памяти, внутренней собранности и взаимной поддержки. «Чувашия едина, и вместе мы справимся», — заключил он.

