«Голубой трамвай» проехал по Набережным Челнам в честь Дня Победы

Жителей города в трамвае встречали песнями и поздравлениями. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Набережных Челнах состоялась ежегодная акция «Голубой трамвай – навстречу Победе». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Организаторами мероприятия выступили администрация Центрального района и городское транспортное предприятие. Особый трамвайный вагон, украшенный праздничной символикой, стал передвижной площадкой памяти, проехав по ключевым маршрутам города.

В салоне трамвая звучали песни военных лет в исполнении хора ветеранов «Подснежник», создавая атмосферу единения поколений. К акции присоединились тимуровцы из школы №46, которые вместе с ветеранами дарили горожанам георгиевские ленточки и поздравления на остановках.

Завершилось мероприятие у мемориала «Родина-мать», где ветераны, тимуровцы и все желающие почтили память павших героев.

