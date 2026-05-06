Обвиняемые по делу ОПС «Вторые горки» похитили у россиян 35 миллионов рублей

Дело передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Татарстане перед судом предстанут 15 участников преступного сообщества «Вторые горки». Их обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, похищении человека, хулиганстве и повреждении чужого имущества.

По версии следствия, группировка действовала с декабря 2020 года по февраль 2024 года. Вместе с зарубежными колл-центрами они обманули 15 человек из 11 регионов России. Жертвам звонили и убеждали перевести деньги на «безопасные счета» либо получали доступ к онлайн-банку. Так злоумышленники украли больше 35,5 миллиона рублей. Деньги они переводили в криптовалюту.

Также участники ОПС вымогали деньги — всего 108 тысяч рублей — и похитили человека, требуя за него 2,6 миллиона рублей. Ещё один эпизод: с помощью арматуры и светошумовых пистолетов обвиняемые избили пятерых человек и разбили иномарку KIA K5. Ущерб — больше 1,8 миллиона рублей.

Из 15 фигурантов дела 11 находятся в СИЗО, трое — под домашним арестом, ещё один — под запретом определённых действий. Девять человек признали вину.

У обвиняемых арестовали имущество на 14 миллионов рублей, потерпевшим уже вернули 2,3 миллиона. Дело передано в суд.

