В Казани 7 и 8 мая запустят «Трамвай Победы» с песнями военных лет

Пассажиры смогут не только послушать знакомые мелодии, но и спеть их вместе с артистами. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В преддверии Дня Победы столица Татарстана запускает необычный праздничный маршрут. 7 и 8 мая по городу проедет «Трамвай Победы» — вагон пятого маршрута превратится в передвижную театральную площадку, посвящённую событиям Великой Отечественной войны.

Внутри пассажиров ждёт погружение в атмосферу весны 1945 года. Артисты культурного центра «Сайдаш» выступят в роли проводников в прошлое. Они расскажут казанцам и гостям столицы о подвигах солдат, тяготах военных лет и о той самой долгожданной вести о Великой Победе, которая когда-то объединила всю страну.

В трамвае прозвучат композиции военных лет. Пассажиры смогут не только послушать знакомые мелодии, но и спеть их вместе с артистами, а также поучаствовать в танцевальных номерах.

Праздничный рейс будет работать два дня. 7 мая «Трамвай Победы» выйдет на линию с 16:00 до 20:00, а 8 мая — с 9:00 до 13:00. Вход для пассажиров будет бесплатным — достаточно сесть в тематический вагон на любом маршруте следования пятого трамвая.

