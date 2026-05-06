Глава Чувашии Олег Николаев: атака БПЛА повредила 40 домов и ряд соцобъектов

Режим ЧС позволяет оперативно направлять бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь жителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Чувашии Олег Николаев провел совещание с членами правительства по исполнению указа о режиме чрезвычайной ситуации, введенном после массированной атаки беспилотников 5 мая. По словам главы региона, в результате происшествия повреждены 40 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов — школы, детские сады и электромеханический колледж. Режим ЧС позволяет оперативно направлять бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь жителям.

Главный приоритет властей — люди. В настоящее время 70 специалистов проводят поквартирные обходы, чтобы оценить масштаб ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более тысячи человек. Пострадавшие могут оформить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Заявления принимаются через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах. Для оперативной связи в Чебоксарах на улице Ивана Яковлева развернут штаб, который работает ежедневно с 8 утра до 6 вечера. Также действует телефон поддержки: 8 (8352) 26-08-08.

Восстановительные работы идут полным ходом. Территории уже очищены, организована охрана, строители приступили к замене остекления и ремонту поврежденных конструкций. Большинство учебных заведений работают в обычном режиме. Исключение составляют школы № 17, 19 и 57 — они временно переведены на дистанционное обучение.

Олег Николаев поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилищный фонд и социальную инфраструктуру. «Эти объекты — основа жизнедеятельности наших граждан, они должны функционировать бесперебойно. Мы обязаны вернуть людям привычный уровень комфорта и доступа к государственным услугам в самые сжатые сроки», — подчеркнул глава региона.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.