МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и грозе 6 и 7 мая

У стен домов лучше не прятаться — с крыш может упасть кровля.

Вечером 6 мая, а также в ночь и днем 7 мая в Татарстане местами ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду и гроза. В Казани непогода начнется уже вечером в среду, сообщили в УГМС республики.

МЧС рекомендует жителям быть осторожнее: держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, линий электропередач и не парковать рядом с ними машины. У стен домов лучше не прятаться — с крыш может упасть кровля.

На своих участках стоит проверить, надежно ли закреплены конструкции. Если есть возможность, лучше остаться дома, плотно закрыть окна и убрать с балконов незакрепленные вещи. Детей нельзя оставлять без присмотра.

