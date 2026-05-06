НовостиОбщество6 мая 2026 10:47

Просрочка по кредитам в Татарстане выросла до 35,4 млрд рублей

За первые три месяца 2026 года она увеличилась на 1,8%
Кристина ЛИНК
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жители Татарстана все чаще не могут расплатиться по кредитам. По данным коллекторского агентства, просроченная задолженность (без ипотеки) за первые три месяца 2026 года выросла на 1,8% и достигла 35,4 миллиарда рублей.

За весь прошлый год долги выросли на 21,6%. На начало 2025 года просрочка была 28,6 миллиарда, к январю этого года — уже 34,7 миллиарда. Всего жители Татарстана должны банкам по потребительским кредитам больше 461,6 миллиарда рублей, передает РБК.

В стране за первый квартал просрочка снизилась на 0,8% — минус 11 миллиардов рублей. Сейчас общая сумма проблемных долгов по России — 1,4 триллиона рублей.

Больше всех должны жители Москвы (127 млрд), Московской области (114,8 млрд), Краснодарского края (75,2 млрд), Тюменской области (54,9 млрд) и Санкт-Петербурга (52,8 млрд).

