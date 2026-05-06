В Казани протестируют новый троллейбус «Авангард» с запасом хода 20 км

Салон электротранспорта оборудован сиденьями на 30 пассажиров и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Уже в четверг, 7 мая, на улицы столицы Татарстана выйдет современный низкопольный троллейбус «Авангард» от вологодского производителя. Его тестовый прогон запускает МУП «Метроэлектротранс». Новинка может проехать без контактной сети 20 км и вмещает до 86 пассажиров. В салоне 30 сидений, система снижения шума, видеомониторы и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Испытания продлятся месяц. Троллейбус будет курсировать по маршрутам №№1, 3, 5 и №8. В предприятии пояснили: тест поможет оценить совместимость новой модели с городской инфраструктурой, удобство для пассажиров и надежность для водителей.

«Это позволит сделать осознанный выбор при обновлении парка, опираясь на реальный опыт», — добавили в МУП.

Напомним, сейчас на балансе предприятия 192 троллейбуса. Они обслуживают 11 маршрутов общей протяженностью 255,7 км.

