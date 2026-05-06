Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 8:41

Медработники Татарстана собрали 13 миллионов рублей для жителей ЛНР

Сбор организован в рамках акции ко Дню Победы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Средства переданы через фонд «Молодая Гвардия Единой России».

Средства переданы через фонд «Молодая Гвардия Единой России».

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Минздраве Татарстана вручили сертификат на 13 миллионов рублей, собранных медработниками для помощи жителям ЛНР. Средства передаст благотворительный фонд «Молодая Гвардия Единой России».

Акция началась в апреле с участием более 70 медучреждений и Минздрава республики. Деньги пойдут на покупку медтоваров для новых регионов России. Министр здравоохранения региона Альмир Абашев отметил, что акция приурочена к Дню Победы и направлена на помощь жителям Рубежного. Спикер поблагодарил главврачей за участие и перевод части зарплаты в помощь.

Главный врач БСМП Набережных Челнов Роман Джумабаев подчеркнул важность участия в акции. Он отметил, что больница не могла остаться в стороне, так как медики находятся в зоне спецоперации.

Ранее Путин наградил двух врачей из Татарстана госпремиями. Один медик получил почетное звание, второй - орден Пирогова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.