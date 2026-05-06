Медработники Татарстана собрали 13 миллионов рублей для жителей ЛНР

В Минздраве Татарстана вручили сертификат на 13 миллионов рублей, собранных медработниками для помощи жителям ЛНР. Средства передаст благотворительный фонд «Молодая Гвардия Единой России».

Акция началась в апреле с участием более 70 медучреждений и Минздрава республики. Деньги пойдут на покупку медтоваров для новых регионов России. Министр здравоохранения региона Альмир Абашев отметил, что акция приурочена к Дню Победы и направлена на помощь жителям Рубежного. Спикер поблагодарил главврачей за участие и перевод части зарплаты в помощь.

Главный врач БСМП Набережных Челнов Роман Джумабаев подчеркнул важность участия в акции. Он отметил, что больница не могла остаться в стороне, так как медики находятся в зоне спецоперации.

Ранее Путин наградил двух врачей из Татарстана госпремиями. Один медик получил почетное звание, второй - орден Пирогова.

