Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Казань в рамках акции «Огонь памяти»

В рамках акции «Огонь памяти» часть Вечного огня из Москвы отправили в Казань. Лампада с огнем прибыла сегодня. Огонь пронесут по учебным заведениям, предприятиям и передадут ветеранам.

Татарстан был важным тыловым центром во время Великой Отечественной войны. Огонь также выставят в театре оперы и балета на праздничный концерт ко Дню Победы. Координатор «Молодежки ОНФ» в Татарстане Николай Васильев доставил огонь. По словам мужчины, транспортировка прошла успешно, пламя не затухало. «Огонь памяти» объединяет россиян и граждан других стран. Для Васильева это честь и ответственность.

Напомним, в 2026 году Казань отметит День Победы салютом. Этому будет предшествовать парад и шествие «Бессмертного полка».

