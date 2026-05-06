В Татарстане предупредили о штрафах за незаконное использование дронов

Нарушителям грозят штрафы.

В Татарстане за незаконное использование беспилотников предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Ильдус Гараев.

Президентский указ от 19 октября 2022 года ввел базовый уровень готовности в республике. Раис Татарстана запретил использование беспилотников, кроме органов власти. Нарушителям грозят штрафы. Также запрещено публиковать в интернете информацию о применении и последствиях использования БПЛА.

Напомним, ночью 5 мая Татарстан вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ночью и на момент публикации статьи действуют. «КП – Казань» собрала подробную информацию о ночной атаке на Татарстан.

