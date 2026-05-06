В Татарстане 6 мая воздух прогреется до +28 градусов

Ветер будет дуть с юго-запада. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане в среду, 6 мая, ожидается теплая погода. По прогнозам Гидрометцентра республики, днем столбики термометров могут подняться до +28 градусов. В отдельных районах возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

В Казани в среду прогнозируют аналогичные температурные показатели без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +25-27 градусов.

В связи с потеплением в столице Татарстана завершается отопительный сезон. С 7 мая планируется поэтапное отключение тепла в жилых домах. В Набережных Челнах отопление уже отключили, а в Нижнекамске процесс завершился вчера, 5 мая.

Напомним, Гидрометцентр Татарстана опубликовал предварительный прогноз погоды на последний месяц весны. Согласно данным метеорологов, средняя температура воздуха в мае ожидается в пределах привычных многолетних значений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.