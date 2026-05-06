В Татарстане с начала года собрали почти 60 тонн старой техники на утилизацию

В Татарстане продолжается программа «Школа утилизации: электроника», в рамках которой можно бесплатно сдать старую технику. С января 2026 года 124 организации уже передали на переработку 59,7 тонны устройств. Только за апрель жители пяти районов республики отправили 18,5 тонны электронных отходов.

Программа в мае продолжит работу в нескольких городах и районах региона. На переработку принимаются компьютерная и бытовая техника, электроинструмент, научное и медицинское оборудование, гаджеты, игрушки, а также картриджи (не более 10% от общего объема).

Для участия необходимо оставить заявку на официальном сайте. В 2025 году благодаря 314 организациям удалось собрать 185 тонн техники. Программа действует с 2022 года в рамках соглашения между Минэкологии Татарстана и Фондом рационального природопользования и способствует улучшению экологической обстановки.

