На антитеррористическую программу в Казани выделят 6 млн рублей

Программа направлена на улучшение профилактики терроризма и экстремизма.

Из бюджета Казани на 2026-2028 годы направят 6,24 миллиона рублей на реализацию антитеррористической программы. Ежегодные ассигнования составят по 2,08 миллиона. Ранее планировалось выделять 1,88 миллиона в год.

Программа направлена на улучшение профилактики терроризма и экстремизма. В нее входят работа антитеррористической комиссии, просветительские мероприятия, мониторинг общественно-политических процессов, обеспечение безопасности объектов и общественных мест, а также тематические мероприятия и информационные кампании.

Напомним, в Татарстане с января 2026 года зафиксировано 28 случаев поджогов и повреждений объектов транспорта, энергетики, связи и иного имущества. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану Роман Мухаметзянов.

