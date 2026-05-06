В Татарстане хотят увеличить выплаты семьям с тройней с 10 до 100 тысяч рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Татарстане семьи, где родилась тройня, могут начать получать 100 тысяч рублей от республики. Проект указа главы Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

По документу, единовременную выплату за каждого новорожденного предлагают поднять с 10 тысяч до 100 тысяч рублей. То есть в десять раз больше. Это касается случаев, когда родились сразу трое или больше детей.

Также планируется повысить и ежемесячное пособие на таких детей до полутора лет. Сейчас оно составляет одну тысячу рублей на каждого ребенка. Хотят поднять до прожиточного минимума — это больше 15 тысяч рублей в месяц на малыша. Размер пособия будут автоматически пересчитывать каждый раз, когда меняется прожиточный минимум. Подавать новое заявление для этого не нужно.

Напомним, многодетные семьи в Татарстане также могут получить бесплатный земельный участок под строительство дома или для хозяйства. А для жителей Казани и Набережных Челнов есть другой вариант — взять 200 тысяч рублей вместо участка.

Пока проект указа проходит экспертизу. Если его подпишут, изменения вступят в силу.

