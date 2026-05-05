В больницах Чебоксар остаются 11 пострадавших от атак БПЛА 5 мая

Большая часть людей, которые получили травмы, после оказания медпомощи были отпущены из медучреждений.

После атак украинских БПЛА на Чебоксары 5 мая в городских больницах остаются 11 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил прессе помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Напомним, во вторник рано утром столицу Чувашии атаковали беспилотники. Нападения проходили волнами. Несмотря на то, что средствам ПВО удалось сбить дроны, погибли двое гражданских, пострадали 32 человека, повреждения получили 28 жилых домов. В городе были развернуты пункты временного пребывания людей. Тех, чьи дома были особенно сильно повреждены, на время поселят в общежитиях. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело и введен в действие режим ЧС на региональном уровне.

