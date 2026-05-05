Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 мая 2026 16:07

В больницах Чебоксар остаются 11 пострадавших от атак БПЛА 5 мая

Состояние некоторых из них врачами оценивается как тяжелое
Олег ЛУГОВОЙ
Большая часть людей, которые получили травмы, после оказания медпомощи были отпущены из медучреждений.

Большая часть людей, которые получили травмы, после оказания медпомощи были отпущены из медучреждений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После атак украинских БПЛА на Чебоксары 5 мая в городских больницах остаются 11 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил прессе помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Напомним, во вторник рано утром столицу Чувашии атаковали беспилотники. Нападения проходили волнами. Несмотря на то, что средствам ПВО удалось сбить дроны, погибли двое гражданских, пострадали 32 человека, повреждения получили 28 жилых домов. В городе были развернуты пункты временного пребывания людей. Тех, чьи дома были особенно сильно повреждены, на время поселят в общежитиях. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело и введен в действие режим ЧС на региональном уровне.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.