Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 16:23

В Казани за нарушения правил парковки эвакуировали 177 электросамокатов

Они были выявлены в ходе профилактического рейда
Олег ЛУГОВОЙ
Средства индивидуальной мобильности были помещены на спецстоянку. Фото: ГИБДД Казани

Средства индивидуальной мобильности были помещены на спецстоянку. Фото: ГИБДД Казани

Сотрудники ГИБДД Казани вместе с представителями исполкома города провели профилактический рейд по точкам аренды электросамокатов на предмет соблюдения правил парковки. По его итогам на специальную стоянку было эвакуировано 160 единиц техники: 139 самокатов кикшеринговой компании Whoosh и 38 компании Urent, а также 3 велосипеда сервиса «Зеленый город».

«На нарушителей составили административные протоколы по статье «неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления», - сообщает ГИБДД Казани.

Санкции этой статьи предполагают предупреждение или штраф (для физлиц в размере от 100 до 500 рублей, должностных лиц – от 200 до 1 000 рублей, для юрлиц - от 5 000 до 10 000 рублей).

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.