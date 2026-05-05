В Казани за нарушения правил парковки эвакуировали 177 электросамокатов

Средства индивидуальной мобильности были помещены на спецстоянку. Фото: ГИБДД Казани

Сотрудники ГИБДД Казани вместе с представителями исполкома города провели профилактический рейд по точкам аренды электросамокатов на предмет соблюдения правил парковки. По его итогам на специальную стоянку было эвакуировано 160 единиц техники: 139 самокатов кикшеринговой компании Whoosh и 38 компании Urent, а также 3 велосипеда сервиса «Зеленый город».

«На нарушителей составили административные протоколы по статье «неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления», - сообщает ГИБДД Казани.

Санкции этой статьи предполагают предупреждение или штраф (для физлиц в размере от 100 до 500 рублей, должностных лиц – от 200 до 1 000 рублей, для юрлиц - от 5 000 до 10 000 рублей).

