В Казани перед законом предстал фермер, который пытался подкупить судью

Мужчина сам сдался полиции, когда понял, что его обманули.

Во вторник, 5 мая, в Казани стартовал процесс по уголовному делу фермера из Нурлата, который хотел за 3 миллиона рублей подкупить арбитражного судью. Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Как полагает следствие, фермер при помощи денег хотел повлиять на решение Арбитражного суда Татарстана в пользу компании, в которую он вложил немало денег. Он перечислил ее директору 2,7 миллиона рублей для дачи взятки, а остальные 300 тысяч намеревался отдать после успешного исхода дела. Для этого директор привлек своего знакомого, у которого в приятелях был начальник отдела ЖКХ и транспорта Кабмина Татарстана Фаиль Салихов. Именно через него и было решено передать взятку, так как у того был знакомый арбитражный судья. Но он решил вернуть деньги обратно по цепочке, потому что тот самый судья скончался. Предпоследнее звено посредников (тот самый знакомый директора) оставил миллионы себе и купил на них иномарку, которую оформил на жену. А остальным про отказ Салихова ничего не сказал. Когда дело в Арбитражном суде Татарстана в итоге не выгорело, фермер понял, что его обманули и сам пришел в полицию. Поэтому его дело рассматривается отдельно от посредников. К слову, после задержания Салихова его уволили из Кабмина Татарстана.

