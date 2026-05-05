Гидрометцентр Татарстана предупредил о возможной грозе 5 и 6 мая

Ненастье будет, скорее всего, соправождаться сильным ветром.

Вечером во вторник (5 мая), а также ночью и днем в среду (6 мая) местами ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 15 м/с, а также возможна гроза, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Что касается пришедшего потепления, то оно продолжится. Предстоящей ночью столбики термометров не опустятся ниже +8, а днем воздух и вовсе может разогреться до +28 градусов.

В четверг (7 мая) и пятницу (8 мая) каких-либо существенных осадков не ожидается. Температурный фон сохранится. Вот только к концу недели снова может вернуться сильный ветер – местами до 17 м/с.

