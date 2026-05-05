На строительство второй линии метро Казани выделили еще 1,5 млрд рублей

На портале госзакупок опубликован новый тендер на строительство первого участка второй линии метро в Казани. В этот раз речь идет о перегоне от станции «10-й микрорайон» до станции «Фучика». В комплекс работ, в том числе, входят создание котлована и установка наружных сетей канализации. Средства также предусмотрены и на непредвиденные расходы. Завершить работы подрядчик должен уже 1 декабря 2026 года.

Напомним, общая протяженность первого участка второй линии казанского метро составит 5,37 километра. На нем построят четыре новые станции.

