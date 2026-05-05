Глава Чувашии сообщил о двух погибших и 32 пострадавших при атаке на Чебоксары

В результате масштабной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Чебоксары погибли двое мирных жителей, еще 32 человека пострадали, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Большинство раненых уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение. Те, кто остается в больницах, находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Медицинский персонал республики переведен на усиленный режим работы.

Основной удар пришелся по гражданским объектам. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — находиться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Для всех нуждающихся развернуты три пункта временного размещения, где организовано питание, отопление, работают медицинские бригады и психологи.

Также Олег Николаев сообщил, что на заседании оперативного штаба принято решение ввести на территории Чувашии режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит оперативно задействовать все имеющиеся ресурсы для скорейшей помощи пострадавшим.

Глава республики поставил задачу начать оценку повреждений для оперативных выплат компенсаций. Каждая семья, потерявшая близких или жилье, взята под личный контроль.

Николаев выразил искренние соболезнования родным погибших: «Мы скорбим вместе с вами». Он также заверил, что республика окажет всю необходимую поддержку пострадавшим семьям. «Мы делаем всё, что требует ситуация. Мы выстоим. Мы справимся», — заключил глава региона.

