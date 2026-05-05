Скончался казанский художник Александр Простов-Покровский

О смерти художника сообщили в галерее современного искусства ГМИИ РТ.

На 76-м году жизни скончался известный казанский художник Александр Простов-Покровский. Он был живописцем, графиком и оформителем спектаклей. О смерти сообщили в галерее современного искусства ГМИИ РТ. Прощание прошло 5 мая в парке усадьбы Сандецкого.

Александр Простов-Покровский родился в Казани 9 марта 1951 года. Он вырос в театральной семье - отец был главным режиссером Качаловского театра, мать — актрисой. После армии художник работал в Казанском авиационном институте, где начал рисовать в студии при художественном фонде. Позже учился на худграфе в педагогическом институте Чебоксар.

В начале 1980-х он начал сотрудничать с журналом «Знание — сила». В 1982 году уехал в Болгарию, где прожил шесть лет. В 1990-х много путешествовал по Европе, работал в Ирландии, Англии и Германии. Больше всего на его творчество повлияла Ирландия. В Россию вернулся в начале 2000-х.

Сам художник называл свой стиль «интеллектуальным реализмом». В своих картинах он размышлял о жизни и смерти, смысле бытия и духовном развитии человека. Он вдохновлялся старыми европейскими мастерами — Босхом, Брейгелем и Патиниром. Многие его работы небольшого размера — примерно 20 на 30 или 30 на 40 сантиметров, но на них прописано множество мелких деталей.

Простов-Покровский оформлял спектакли в Качаловском театре: «О любви и печали», «Татуированная роза», «Любимец публики». А еще работал с татарским режиссером Салаватом Юзеевым над фильмом «Курбан-роман».

Выставки художника проходили в Германии, Ирландии, на Мальте, в Чехии, Словакии, Болгарии, Турции, Сербии и России. Его картины хранятся в музеях Дублина, Ганновера и Праги.

У художника было несколько наград: Кубок Сальвадора Дали, Золотая медаль Европейского круга Франца Кафки и медаль «В память 1000-летия Казани».

